Turris - Juve Stabia 1-2: le vespe confermano il primo posto, il tabellino Gialloblè imbattuti e vincenti al "Liguori" con i gol di Erradi e Mignanelli

Il derby è della Juve Stabia: le vespe passano al "Liguori" battendo la Turris con il finale di 2-1. Gialloblè vincenti con le reti di Erradi e Mignanelli al 6' e al 51'. Ai corallini non basta il bellissimo gol di Pugliese. Juve Stabia imbattuta dopo 9 turni e che conferma il primato con il +3 sul secondo posto, sul Benevento, vincente a Potenza contro il Sorrento.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Turris - Juve Stabia 1-2

Marcatori: 6′ Erradi (J), 51′ Mignanelli (J), 64′ Pugliese (T)

Turris: Fasolino, Esempio, Miceli, D’Auria (68′ Nocerino), Giannone (46′ Maestrelli), Maniero (55′ De Felice), Scaccabarozzi, Cum, Contessa (68′ Frascatore), Burgio (81′ Pavone), Pugliese. All. Caneo. A disp. Iuliano, Pagno, Cocetta, Nocchiero, Guida, Musumeci, Onda, D’Alessio, Saccani

J. Stabia: Thiam, Bellich, Buglio (85′ Gerbo), Piscopo (85′ Guarracino), Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone (56′ Piovanello, 72′ Rovaglia), Andreoni, Erradi (85′ Meli), Leone. All. Pagliuca. A disp. Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Folino, D’Amore, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Scaccabarozzi (T), Piscopo (J), Miceli (T), Andreoni (J), Maestrelli (T), Buglio (J), Pugliese (T), Meli (J)

Espulsi: Pagliuca (J), Miceli (T)