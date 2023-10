Italrugby U18 femminile: convocata Alessandra Amoruso Appuntamento a Rimini dal 27 al 29 ottobre.

Dal 27 al 29 ottobre a Rimini è in programma il raduno della Nazioanle under 18 femminile. Il responsabile tecnico, Diego Saccà, ha diramato la lista delle 33 giovani atlete, tutte nate nel 2006, che parteciperanno alla tre giorni di allenamenti.

Dell’elenco fa parte anche l’atleta della Neapolis Campania Felix Alessandro Amoruso. Per lei una bella esperienza che la aiuterà ad alzare il proprio livello.

La rappresentativa Nazionale under 18 è un vero e proprio snodo per le giovani atlete. Si tratta del primo approdo nel progetto federale. In questa circostanza, il raduno azzurro andrà in concomitanza con la Festa del Rugby che si terrà a Rimini proprio nel weekend del 28-29 ottobre: il progetto che porta dunque dalla base all'alto livello è sempre più organico e integrato.

Qui di seguito i nomi delle atlete convocate:

Aurora ABITI (Villorba Rugby)

Giulia AFFINITO (Rugby Monza 1949)

Alessandra AMORUSO (Neapolis Campania Felix)

Siria ANFOSSO (Cus Genova)

Alice ANGELUCCI (Rugby Jesi 1970)

Martina BARABINO (Cus Milano Rugby)

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova)

Anny BIZIMANA (Rugby Experience L'Aquila)

Matilde BORTOLOTTI (Rugby Colorno)

Beatrice CANDELA (Rugby Colorno)

Valentina CARCIANI (Rugby Perugia)

Virginia CITTADINI (Unione Rugby Capitolina)

Chiara COLELLA (Cus Milano Rugby)

Martina Compare (Rugby Parabiago)

Daisy D'ONOFRIO (Saracens Academy)

Susanna D'URSO (Rugby Perugia)

Rita DA LIO (Valsugana Rugby Padova)

Vittoria FRANCOLINI (Unione Rugby Capitolina)

Elena GIORGETTI (Rugby Perugia)

Kristin KONE (Cus Milano Rugby)

Ester LEPRI (US Roma Rugby)

Elisa MONDINO (Cus GENOVA)

Paula OWUSO AWOTWE (Fifteen Wilds-All Bluff)

Charlotte PRINZIVALLI (Fenici Rugby Marsala)

Emma RAPPO (Rebels Rugby VI)

Elisa ROSSI (Rugby Experience L'Aquila)

Blerina SHARKU (Benetton Rugby Treviso)

Elena SPADOTTO (Benetton Rugby Treviso)

Cecilia STAFOGGIA (US Roma Rugby)

Carlotta STAGNOLI (Rugby Colorno)

Giulia TURATTO (Valsugana Rugby Padova)

Alice VIGNOZZI (Gispi Rugby Prato)

Vittoria ZENI (Valsugana Rugby Padova)