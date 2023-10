Taranto-Turris 3-1: corallini al quinto ko nelle ultime 6, il tabellino Altra sconfitta per la squadra di Caneo: vincono i rossoblu di Capuano

La Turris rimedia la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare di campionato. Il Taranto batte i corallini con il risultato di 3-1. Calvano porta in vantaggio i rossoblu, poi D'Auria pareggia al 43', ma il Taranto va a segno al 47' del primo tempo con Enrici. A dieci dal termine Bifulco sigla il definitivo 3-1.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Decima Giornata

Taranto - Turris 3-1

Marcatori: 7' pt Calvano (TA), 43' pt D'Auria (TU), 47' pt Enrici (TA), 35' st Bifulco (TA)

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Ferrara, Antonini Lui, Enrici; Riggio, Mastromonaco, Fiorani, Calvano (44' st Bonetti); Bifulco (44' st Capone), Samele (26' st Cianci), Kanoute (10' st Romano). All. Capuano. A disp. Loliva, Di Serio, De Santis, Panico, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Zonta

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta (1' st Maestrelli), Esempio, Frascatore; Cum (14' st Guida), Scaccabarozzi, Franco, Contessa (1' st Saccani); Nocerino (33' pt Pugliese), De Felice (31' st Pavone), D'Auria. All. Caneo. A disp: Iuliano, Pagno, Matera, Musumeci, Onda, Burgio, D'Alessio.

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Antonini Lui (TA), Romano (TA), Saccani (TU), Riggio (TA), Ferrara (TA), Capone (TA)

Espulso: al 39' st Esempio (TA)