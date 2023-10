Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano torna in Sicilia La squadra di coach Piscopo farà visita al Terrasini sabato alle 17:00.

La Luvo Barattoli Arzano ritorna in Sicilia per disputare la quarta giornata del girone di andata del campionato di serie B1 femminile.

Sabato 28 ottobre 2023 alle ore 17 sul parquet del palazzetto comunale di via Partinico a Terrasini le ragazze di casa attendono l'arrivo del team di coach Antonio Piscopo che riparte dopo il turno di riposo della settimana scorsa. Arbitri dell'incontro Martina Rossino e Annalisa Martorino.

Per il Terrasini si tratta del primo incontro casalingo dopo due trasferte intervallate da un turno di riposo. C’è voglia di riscattare la sconfitta subita sul campo del Marsala per cui le dragonesse sono pronte a dare il massimo in campo al pari delle rivali.

“Ci aspetta una gara piena di insidie” spiega Francesca Passante “andiamo a giocare su di un campo difficile contro una squadra che sicuramente si impegnerà al massimo per fare bella figura al cospetto del proprio pubblico”.

Nelle ultime due stagioni la Luvo Barattoli è tornata a casa con l’intera posta in palio (0-3 nel 2022 e 1-3 nello scorso campionato) appare così scontato l’obbligo di cercare di proseguire nella striscia positiva. “Faremo di tutto per proseguire in questa striscia positiva. Ci siamo allenate bene e siamo pronte e concentrate. Del resto in questo campionato non ci sono squadre deboli e ogni sfida è una battaglia sportiva” conclude Francesca Passante.

Una gara importante ai fini della classifica. In testa per il momento c’è il Pantaleo Fasano che ha vinto tutte e tre le gare disputate, ma questa settimana sarà fra quelle che osserveranno il turno di riposo.