Volley, B1: Luvo Barattoli Arzano corsara in terra siciliana Le ragazze di coach Piscopo si sono imposte nettamente in casa del Terrasini.

La Luvo Barattoli centra un netto successo in casa del Terrasini: il modo migliore per onorare la memoria di Agrippino Marino. La settimana più brutta per la società di Arzano si conclude nell’unica maniera che avrebbe apprezzato lo storico dirigente, prematuramente scomparso martedì.

Unanime il pensiero societario: “L’Arzano Volley ha giocato per lui. Il presidente, lo staff e le ragazze gli dedicano la vittoria. Il bene che gli abbiamo voluto non si affievolirà mai, così come per sempre sentiremo la sua mancanza”.



La gara, terminata con un perentorio 0-3, ha visto le ospiti protagoniste fin dalle prime battute. Tutte le atlete si sono intrattenute a lungo a fondo campo cercando di mettere in crisi la ricezione del Terrasini. Acquisito il vantaggio, la squadra di coach Piscopo resiste con convinzione ai numerosi tentativi di recupero delle siciliane.

De Siano e Sanguigni completano le giocate con regolarità ed il gruppo resta compatto quando Biccheri e compagne provano a chiudere la forbice del recupero. Ci vuole un ultimo sforza prima di concludere sul 22-25.

Nel secondo set il divario è evidente. Putignano non perdona e conclude il match come migliore marcatrice della serata con 17 punti (con 2 aces). L’ultimo punto invece è di Marianna De Siano.

Non cambia il ritmo nemmeno nel terzo set. Daccardi prova a cambiare più volte la squadra in campo ma la rotta non si inverte ed Arzano si conferma la bestia nera del Terrasini conquistando un successo che richiama, per tanti motivi, il numero tre. Tanti sono i set vinti. Tre anche le vittorie in campionato in altrettante gare disputate. L’ultimo invece riguarda gli anni consecutivi nei quali questa affermazione è stata colta.

L’unico rammarico resta che dopo un successo così bello non sono arrivate le caramelle di Agrippino.