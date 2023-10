Juve Stabia - Latina 1-0: vetta per le vespe, il tabellino Ai gialloblé basta il gol di Bellich al 37' per battere i pontini

La Juve Stabia batte il Latina con il finale di 1-0. Ai gialloblé basta il gol di Bellich al minuto 37 per superare i pontini e confermarsi in vetta al girone C di Serie C dopo undici turni di campionato. Le vespe confermano il +2 sull'Avellino, vincente a Catania, e si portano a +5 sul Benevento (giallorossi in campo domani alle 20.45 contro il Potenza al "Vigorito").

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Juve Stabia - Latina 1-0

Marcatori: 37' Bellich

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (82′ Erradi), Buglio, Piscopo, Baldi, Meli (71′ Folino), Mignanelli (65′ Andreoni), Bachini, Candellone (82′ Rovaglia), Leone. All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Signorini, Esposito, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Gerbo, Picardi, Marranzino, Vimercati, Piovanello

Latina: Cardinali, Di Livio, Cittadino (56′ Biagi), Mastroianni, Riccardi (65′ Fabrizi), Fella, Marino (83′ Polletta), Crecco (56′ Paganini), Del Sole (56′ Ercolano), Rocchi, Cortinovis. All. Di Donato. A disp. Bertini, Perseu, Serbout, Jallow, Gallo, Di Renzo.

Arbitro: Giaccaglia

Ammoniti: Riccardi (L), Fella (L), Mignanelli (J), Marino (L), Piscopo (J), Cortinovis (L)