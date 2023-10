Sorrento-Monterosi 0-2: terzo ko di fila per i costieri, il tabellino Sini e De Francesco per la vittoria dei laziali al "Viviani" di Potenza

Il Monterosi Tuscia batte il Sorrento con il finale di 2-0 al "Viviani" di Potenza. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Maiuri: a segno Sini al 28' e Di Francesco al minuto 88. Il Sorrento sbaglia un calcio di rigore, da potenziale pari al minuto 61 con De Francesco. Laziali in 10 negli ultimi minuti per l'espulsione di Sini.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Sorrento-Monterosi 0-2

Marcatori: 28' pt Sini, 43' st Di Francesco

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (30’ st Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto (30’ st Colombini); La Monica (38' st Bonavolontà), De Francesco, Cuccurullo (24' st Petito); Vitale, Ravasio, Scala (1' st Martignago. All. Maiuri. A disp. Marcone, D’Aniello, Panelli, Kone, Caravaca, Messori

Monterosi (3-4-3): Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Sini; Frediani, Di Paolantonio, Parlati, Bittanti (49' st Verde); Silipo (18' st Piroli), Vano (30' st Ekuban), Fantacci (30' st Di Francesco). All. Taurino. A disp. Rigon, Di Renzo, Perrotta, Conti, Palazzino, Tolomello, Costantino

Arbitro: Zago

Ammoniti: Fantacci (M), Vano (M), Fusco (S), Giordani (M), De Francesco (S), Martignago (S), Bonavolontà (S)

Espulsi: Sini (M)