Gevi Napoli Basket ko contro la Virtus Segafredo Bologna (75-88) Decisivo il 6-23 del secondo quarto per la vittoria delle V nere al PalaBarbuto

La Gevi Napoli esce sconfitta dal match contro la corazzata Virtus Segafredo Bologna al Fruit Village Arena - PalaBarbuto. Finale di 75-88 con la vittoria delle V nere. Risulta decisivo il 6-23 del secondo periodo per l'allungo e per il successo degli ospiti. A Napoli non bastano i 20 punti di Zubcic. Mickey è, invece, il miglior realizzatore per la Virtus con quattro uomini in doppia cifra.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

Gevi Napoli - Virtus Segafredo Bologna 75-88

Parziali: 22-23, 6-23, 20-21, 27-21

Napoli: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, De Nicolao 4, Jaworski 12, Owens 12, Sokolowski 2, Ebeling, Lever 4, Mabor, Grivo, Fusaro. All. Milicic.

V. Bologna: Cordinier 2, Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11. All. Banchi.

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Capotorto