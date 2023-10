Nuoto, Halloswimeeting: a Potenza in gara Viola Scotto di Carlo In Basilicata c'è la squadra azzurra guidata dal direttore tecnico Cesare Butini.

Inizia oggi a Potenza il Meeting Nazionale Halloswimeeting a Potenza. Nomi importanti in vasca come Leonardo Deplano e soprattutto la giovane napoletana Viola Scotto di Carlo. Atleti che fanno parte della squadra azzurra accompagnata dal Direttore tecnico Cesare Butini. Oltre a loro sono stati convocati: Marina Cacciapuoti (Olimpic Napoli), Chiara Della Corte (Campania Sport), Federica Toma (Carabinieri / In Sport), Emanuele Potenza (Icos Sporting Club). Insieme a Butini nello staff Marco Menchinelli, Fabrizio Fusco, Massimiliano Di Mito, Alessandro Mencarelli.