Judo, Europei: quattro campani in gara a Montpellier Da venerdì a domenica occhi puntati su Scutto, i fratelli Esposito e Parlati.

I tatami dell’Arena Sud di Montpellier in Francia sono pronti. Da venerdì 3 a domenica 5 andranno in scena gli Europei di judo, competizione attesissima perché assegnerà punti pesanti per la qualificazione Olimpica. Ai nastri di partenza, con gli occhi puntati sull’obiettivo a cinque cerchi da conquistare, ci saranno anche diversi atleti campani.

Tra le donne spicca la fenomenale Assunta Susy Scutto. Lo scricciolo napoletano è reduce dalla vittoria ad Abu Dhabi e vuole una medaglia anche agli Europei nella categoria dei 48 kg.

In campo maschile la pattuglia è nutritissima. Nella categoria dei -73 kg ci sarà Giovanni Esposito, mentre il fratello maggiore Antonio gareggerà nei -81 kg. Per entrambi occasione da non perdere per cullare il sogno Olimpico. Nei -90 kg è attesissimo Christian Parlati, che l’Olimpiade l’ha disputata a Tokyo, e vuole essere anche a Parigi.

Non voleranno a Montpellier, invece, Martina Esposito e Gennaro Pirelli, entrambi fermati dagli infortuni.

Di seguito i convocati:

In campo maschile l’Italia si presenterà al via con Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg).

In quello femminile, invece, difenderanno il tricolore Assunta Scutto (foto IJF) e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).

PROGRAMMA E CALENDARIO AZZURRI

*Final block a partire dalle ore 16.00

Venerdì 3 novembre: -48 kg (con Scutto e Milani), -52 kg (con Giuffrida), -57 kg (con Toniolo), -60 kg (con Pantano e Carlino), -66 kg (con Basile e Piras)

Sabato 4 novembre: -63 kg (con Favorini e Russo), -70 kg (con Pedrotti), -73 kg (con G. Esposito e Lombardo), -81 kg (con A. Esposito)

Domenica 5 novembre: -78 kg (con Bellandi), +78 kg (con Tavano), -90 kg (con Parlati)