Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano ospita la Gesancom Marsala Putignano: “Scenderemo in campo contro una gran bella squadra”.

Secondo impegno interno per la Luvo Barattoli Arzano che ospita la Gesancom Marsala in una gara valida per la quinta giornata di campionato. La formazione siciliana nell'ultimo turno ha messo in difficoltà l'Energy Sistem Catania di coach Jimenez togliendogli il primo punto del campionato. Un risultato che ha lasciato al primo posto della classifica proprio l’Arzano in compagnia di Fasano e Altino.

Il derby è stato il primo banco di prova importante per questa squadra che ha cominciato la stagione con un bizzarro doppio riposo, scendendo in campo solo a partire dalla terza giornata.

“Scenderemo in campo contro una gran bella squadra” spiega l’opposta Nicole Putignano al termine dell’allenamento. L’opposta dell’Arzano è stata fra le protagoniste di queste prime giornate di campionato, sabato scorso a Terrasini è stata la migliore realizzatrice della serata e non vede l’ora di scendere nuovamente in campo: “Contro la Gensan Marsala sarà una bella partita. Hanno in squadra giocatrici forti ed esperte e speriamo di potere ottenere il massimo anche in questa sfida”.

Nelle fila della Gensan anche l’ex Simona Galiero inserita nello starting-six del match contro il Catania. Un pericolo da tenere sotto controllo così come Giorgia Silotto e capitan Barbara Varaldo.

“Rispetto all’anno scorso questo è un campionato molto più equilibrato” spiega Nicole Putignano che aggiunge: “Stiamo lavorando per fare meglio. Qualcosa è migliorato sotto il profilo dell’intesa. Sono tanti anni che ormai indosso la maglia dell’Arzano e ad ogni allenamento usciamo dal campo consapevoli di aver fatto un passo in avanti nel fantastico mondo che circonda questo sport”.

Chiuso il palazzetto Domenico Rea, la gara fra Luvo Barattoli Arzano e la Gensancom Marsala è in programma sabato (4 novembre 2023) al consueto orario delle 16.00 nella palestra dell’Istituto Don Geremia Piscopo con capienza limitata. Arbitri dell’incontro Claudia Francavilla e Salvatore Nibali.