Pallanuoto, A2: il Circolo Canottieri Napoli si presenta e sogna la promozione Coach Massa: "Ci siamo rafforzati grazie al direttore Mario Morelli che ha portato tre innesti".

È una presentazione della squadra di pallanuoto partecipata e vivace quella andata in scena al Molosiglio. Si guarda al futuro e si strizza l’occhio alla serie A1, con nuovi innesti e un gruppo coeso. Ma la prima parte della mattinata è dedicata alla squadra under 14 premiata per il terzo posto regionale dai mister Avagnano e Iacovelli e che rappresenta da sempre la fucina principale dei campioni del Circolo Canottieri Napoli.

Lo spiega in apertura della giornata il presidente del circolo, Giancarlo Bracale: “Non chiedetemi cosa ci aspettiamo dalla stagione che sta per iniziare, perché da napoletano sono scaramantico e non dirò che puntiamo al titolo o ad altro. Però un obiettivo voglio indicarlo: la soddisfazione più grande è che costruiamo i nostri atleti, i nostri campioni, in casa. E dirò di più. Alcuni che erano fuori sono rientrati alla casa madre, nella squadra. Sono dei ragazzi che portano, evidentemente, il Circolo Canottieri nel loro cuore. I talenti ce li costruiamo in casa, non facciamo spese pazze, non andiamo a comprare i grandissimi nomi. E anche per questo che la pallanuoto della serie A1 non mi piace più tanto. A Napoli possiamo riportare la pallanuoto ad alti livelli, abbiamo una storia e una tradizione che nessuna città può vantare. Anche con gli altri circoli vorrei riportare la città ad appassionarsi ad uno sport bellissimo. Ho nostalgia della Scandone piena, c’era la stracittadina era una festa per la città”.

Insieme al presidente, a presentare la squadra l’allenatore, Enzo Massa, Renè Notarangelo vicepresidente con delega allo Sport, Sergio Colella consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, Paolo Trapanese presidente Fin Campania. A moderare i lavori Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania. Tra i presenti anche il campione olimpionico e del Posillipo Pino Porzio, il vicepresidente sportivo del Circolo Posillipo Maurizio Marinella accompagnato dall’altro vicepresidente, Filippo Smaldone, e tutto lo staff tecnico con gli atleti della prima squadra e under14 al completo.

Rompe gli indugi il mister, Enzo Massa: “Ci siamo rafforzati grazie al direttore Mario Morelli che ha portato al Molosiglio tre nuovi innesti che insieme ai nostri ragazzi ci fanno puntare alla finale play off e a puntare alla massima serie. Veniamo da due stagioni in cui siamo stati sempre ai vertici e sia lo scorso anno che quest’anno siamo arrivati ai play off, è un gruppo che ha il giusto mix tra esperienza e giovani”.

Il vicepresidente allo sport del CCN, Rene’ Notarangelo, campione negli anni 70 della Canottieri Napoli sottolinea: “Abbiamo fatto uno sforzo societario importante con 3 nuovi innesti per essere sempre tra le favorite del campionato, è una squadra matura, un gruppo coeso che può dire la sua. Nella fase preparatoria di questa estate al torneo Fritz Dennerlein a Vico Equense, abbiamo affrontato squadre di A1 senza mai sfigurare anzi giocando alla pari. L’anno scorso abbiamo riportato entusiasmo e presenze alla Scandone vogliamo che la città appoggi sempre di più la squadra. Seguite la pallanuoto è uno sport stupendo”.

Il presidente della Fin Campania, Paolo Trapanese ha ricordato: “Napoli è al centro di una importante candidatura per essere capitale dello sport 2026 e i circoli nautici con la loro storia e le loro vittorie avranno senza dubbio un peso specifico, dobbiamo puntare ad avvicinare ancora di più i giovani allo sport è fondamentale anche da un punto di vista sociale, la Canottieri Napoli con impegno e dedizione fa sicuramente la sua parte”.

Anche Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani, Eventi della Città Metropolitana di Napoli è fiducioso sull’andamento del Campionato dei giallorossi: “La Canottieri Napoli è la grande favorita del Girone Sud. E poi sarà un vero piacere fare il tifo per la compagine giallorossa che ha gli stessi colori della Città. 109 anni di storia futura danno la cifra esatta del club del Molosiglio tra trionfi e nuovi traguardi. L'Amministrazione guidata dal sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi confida nell'orgoglio canottierino per scrivere altre memorabili pagine di storia all'ombra del Vesuvio”.

Tutto pronto, dunque, per un campionato di grandi speranze, domani si scende in acqua alle 16.30 contro il Water Polo Palermo alla Scandone.