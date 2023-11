Gevi Napoli Basket, match a Pesaro. Milicic: "Sfida molto dura" Il coach: "Abbiamo lo scopo di produrre una grande prova difensiva"

Alle 20.30 sarà palla a due dell'anticipo del sesto turno del campionato di Serie A. La Gevi Napoli sarà ospite della Carpegna Prosciutto Pesaro e la squadra azzurra punta al rilancio immediato dopo la prestazione con la Virtus Segafredo Bologna, dopo un ko che rientra nella gestione del percorso in virtù della forza dell'avversario, prima in Italia, ma soprattutto in EuroLeague. Napoli affronterà Pesaro, reduce dalla vittoria sul parquet dell'EA7 Emporio Armani Milano.

Il coach: "C'è da produrre una grande prova difensiva"

"Veniamo fuori da una sconfitta contro la Virtus Bologna, mentre Pesaro arriva da una grande partita e una grande vittoria contro Milano. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Affrontiamo una sfida molto dura. Abbiamo lo scopo di produrre una grande prova difensiva sia dal punto di vista individuale che di squadra, con l’obiettivo di metterci nelle condizioni di portare a casa la vittoria".