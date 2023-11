Foggia-Sorrento 1-1: Embalo risponde a Ravasio, il tabellino Per i costieri un punto utile per chiudere almeno la striscia negativa

Il Sorrento va in vantaggio nel primo tempo al 25' con Ravasio, ma si riprendere al 5' della ripresa dal Foggia con il gol di Embalo: finale di 1-1 allo "Zaccheria". Un pari che consente ai costieri di chiudere la striscia negativa. Il Sorrento era reduce da tre sconfitte di fila.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Dodicesima Giornata

Foggia - Sorrento 1-1

Marcatori: Ravasio (S), Embalo (F)

Foggia (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Carillo, Salines, Rizzo (61’ Vezzoni); Di Noia, Martini (72’ Odjer), Vacca (57’ Tounkara); Schenetti (72’ Peralta); Embalo (72’ Papazov), Tonin. All. Cudini. A disp. Dalmasso, Riccardi, Fiorini, Rossi, Idrissou, Brancato

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Vitale, La Monica, Fusco, Cuccurullo (78’ Messori), Blondett, Martiniago (63’ Panelli), De Francesco (85′ Bonavolontà), Loreto (85′ Colombini), Ravasio. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, Scala, Petito, Vitiello, Konè, Caravaca

Arbitro: Viapiana

Ammoniti: Marcone, De Francesco (S)

Espulsi: Marcone (S)

Recupero: 1' pt, 5' st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945