CN Posillipo, bella esperienza a Catania per le compagini under 14 e 16 Marsili: Sono stati due giorni importanti e formativi dal punto di vista sportivo e di aggregazione.

Il C.N. Posillipo, al termine del Common Training sostenuto con il Nuoto Catania, ringrazia la società etnea per la bellissima e formativa esperienza vissuta. Le squadre giovanili Under 14 e Under 16 del Posillipo allenate da Iannis Koinis, hanno partecipato a due giorni di allenamento, con doppia seduta, insieme ai pari età della squadra siciliana.

Dichiarazione Elios Marsili dirigente Circolo Nautico Posillipo ed allenatore delle squadre under 12 e under 18:

“È stata una bellissima esperienza per tutti noi. Ci tengo a ringraziare Giusy Malato, Michele Pennisi e tutto il Nuoto Catania, davvero impeccabili nell’organizzazione del Common Training. Sono stati due giorni importanti e formativi sia dal punto di vista sportivo che da quello di aggregazione. Ora ci impegneremo per organizzarlo anche a Napoli, restituendo la splendida ospitalità ricevuta”