Scherma, CDM Spada: Cuomo a Berna per confermarsi tra i grandi Il napoletano vuole partire bene per confermare quanto fatto la scorsa stagione.

Da venerdì a domenica a Berna, in Svizzera, prima tappa della Coppa del Mondo maschile di spada. Sulle pedane elvetiche c’è tanta attesa per vedere all’opera gli azzurri che si presenteranno con ambizioni importanti.

Occhi puntati sul napoletano Valerio Cuomo che dopo aver disputato una buona stagione vuole riconfermarsi ai massimi livelli. Per lui obiettivo doppio, fare bene nell’individuale e conquistare un posto nel quartetto in ottica futura e in particolare per le Olimpiadi di Parigi. Nella prova a squadre, infatti, l’Italia è reduce dall’oro vinto a Milano e anche in terra francese si batterà per una medaglia.

Occasione quindi da guadagnarsi durante la stagione. In questa prima gara il CT Dario Chiadò ha deciso di confermare il quartetto campione del mondo composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Berna (Svizzera), 10-12 novembre 2023

Atleti azzurri prova Individuale: Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Federico Vismara, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti

Squadra spada maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Staff tecnico: Enrico Di Ciolo, Paolo Zanobini

Fisioterapista: Maurizio Iaschi