Juve Stabia, Bachini: "Avversarie costruite per vincere, testa solo al Foggia" Il difensore a "Focus Serie C": "La nostra difesa nasce dal lavoro prezioso degli attaccanti"

Matteo Bachini è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera di OttoChannel (canale 16). Il difensore della Juve Stabia si è espresso così sul primato delle vespe: "Benevento e Avellino sono squadre che sono state costruite per vincere. - ha spiegato il toscano - Sono due squadre con rose importantissime e sinceramente non si può far altro che guardare partita per partita. Anche il Foggia ha una bella rosa. Ora pensiamo al Foggia, poi al Sorrento e al Messina e solo alla fine penseremo al Benevento. Ha tanti giocatori che erano in B nella scorsa stagione e in precedenza anche in Serie A. Dobbiamo pensare in primis al Foggia, poi al Benevento e nel girone di ritorno all'Avellino".

Juve Stabia miglior difesa della Serie C

"Proviamo molto le palle inattive. Il lavoro c'è e in gara va messo in pratica. - ha aggiunto Bachini - E anche a livello difensivo gli attaccanti sono i primi a essere preziosi. Nessuno può permettersi di rimanere a guardare l'azione. Tutti hanno un compito preciso, definito dal mister. Dai nostri dati emerge che gli attaccanti corrono più dei centrocampisti. La fase difensiva parte da loro e il numero di tiri subiti è minore grazie anche al loro apporto. È un lavoro di squadra. Poi per l'attacco evitiamo il lancio lungo. Tanto passa dal basso per raggiungere la metà campo avversaria".