MoMap e Napoli Futsal insieme per nuove sfide Presentazione ufficiale per la partnership tra l'azienda e il club di Serie A di calcio a 5

Nella sala VIP del PalaJacazzi di Aversa è stata presentata la partnership tra MoMap e il Napoli Futsal. Grande soddisfazione per il ceo e senior manager, Gennaro Capuozzo, con l'azienda che lega il proprio nome ad un'ulteriore realtà sportiva. "Negli ultimi anni MoMap ha sviluppato e sta sviluppando partnership con le associazioni sportive più importanti in regione perché crediamo nello sport e siamo un'azienda vicina ai principi dello sport. - ha spiegato Capuozzo - Dove ci sono delle gestioni sane, come quella del Napoli Futsal, quella del presidente De Laurentiis e del Napoli, di cui siamo anche sponsor e business partner e così sarà a breve anche con la PSA Sant'Antimo nel basket, siamo presenti. Per noi è indispensabile creare un ambiente e un contesto positivo per quelle persone, quei bambini che hanno bisogno di trovare esperienze positive nello sport. - ha aggiunto l'amministratore delegato dell'azienda - La disponibilità che troviamo in aziende come nel futsal, nella pallacanestro o in altre attività è quella di permetterci di portare i bambini allo stadio gratuitamente, quindi MoMap si fa carico di farli partecipare a questo tipo di esperienza, di farli immergere in quella che è l'educazione sportiva, nel fargli conoscere quelli che sono i campioni dello sport e i valori per arrivare a certi obiettivi. Per questo siamo felicissimi e orgogliosi di poter dare questo servizio".

Foderini: "Un onore questa partnership"

"La partnership è già iniziata da un mese, l'abbiamo presentata ufficialmente per un percorso iniziato con questa grande azienda come la MoMap. - ha affermato il club manager del Napoli Futsal, Pietro Foderini - Per noi è un grandissimo onore e ci dà quello stimolo che serve quotidianamente per continuare ad andare avanti e cercare di innalzare il livello di professionalità, sia di questo sport che della nostra società. Speriamo di poter scrivere con MoMap pagine importanti del nostro sport. Sul sociale abbiamo lavorato anche nei mesi scorsi con due progetti, uno a Secondigliano dal nome 'i fuoriclasse' che dava la possibilità a quaranta bambini di fasce disagiate di poter fare sport, l'altro a Rione Luzzatti con la creazione di under 17 provinciale. La nostra attenzione su quelle che sono i fenomeni sociali e le politiche sociali è molto importante e, quindi, già immaginiamo con gli amici di MoMap di poter iniziare anche qui ad Aversa un percorso importante, soprattutto di riqualificazione di alcune zone".

MoMap e Napoli Futsal già pronti per il match con l'Olimpus Roma

"Domani abbiamo una partita molto importante con l'Olimpus Roma, attualmente prima in classifica. Il campionato di futsal è molto lungo e anche l'articolazione che prevede la presenza dei playoff, naturalmente dà la possibilità di lavorare quotidianamente. - aggiunge Foderini - Siamo certi che realmente potremo fare qualcosa di importante". Ecco l'auspicio di Capuozzo: "Nel calcio a 5 il Napoli Futsal è da anni che vive la parte alta classifica in Serie A. È una squadra fortissima, composta da campioni. C'è stato qualche pareggio di troppo, ma la squadra è reduce da un'ottima vittoria e ora c'è la sfida con Roma e vinceremo".