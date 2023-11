Juve Stabia - Sorrento 0-0: pari nel derby del "Menti", il tabellino Le vespe sprecano le chance di allungo, buon punto in chiave salvezza per i costieri

Finale di 0-0 nel derby del "Menti" tra la Juve Stabia e il Sorrento. Le vespe non sfruttano la chance di allungo garantita dai ko dell'Avellino e del Benevento rispettivamente con il Giugliano e a Monopoli. Buon punto per i costieri nel percorso di rilancio in chiave salvezza. Secondo 0-0 di fila per la Juve Stabia dopo quello con il Foggia tra le mura amiche.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Juve Stabia - Sorrento 0-0

J. Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (66′ Erradi), Buglio (89′ Gerbo), Piscopo (89′ Rovaglia), Baldi, Meli (66′ Bentivegna), Mignanelli, Bachini, Candellone (89′ Piovanello), Leone. All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Vimercati.

Sorrento: Del Sorbo, Todisco, Vitale (86′ Petito), La Monica (63′ Messori), Fusco, Scala (63′ Panelli), Cuccurullo, Blondett, De Francesco, Loreto, Ravasio (53′ Martignago). All. Maiuri. A disp. D’Aniello, Oliva, Colombini, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca.

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: Meli (J), Candellone (J), La Monica (S), Baldi (J), Mignanelli (J), Vitale (S), Leone (J), Erradi (J)