Juve Stabia, Langella: "Primi in classifica, ma non cambia nulla nel percorso" Il presidente del club gialloblé: "Il nuovo progetto tecnico sta garantendo belle soddisfazioni"

"L'obiettivo resta quello della salvezza". Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, si è espresso così nel corso del Gran Galà del Calcio. "È un campionato terribile, difficile. Tante squadre hanno speso, hanno investito. - ha spiegato Langella - È un torneo competitivo. I valori stanno venendo fuori giorno dopo giorno. È sempre più duro e il primo obiettivo resta la salvezza. Pagliuca? Siamo ripartiti con un progetto tecnico nuovo, abbiamo rivoluzionato tutta la squadra con giocatori di grande valore. Erano in squadre che puntavamo alla B, non alla salvezza. Pagliuca è un grande allenatore con Matteo Lovisa da direttore sportivo, molto bravo, supportato dallo staff tecnico e dirigenziale. Il progetto ci sta garantendo belle soddisfazioni. I due pari a reti bianche? Può starci, il Sorrento è una squadra carica di energia, di spessore. Abbiamo pagato la stanchezza nella ripresa. Il risultato negativo delle seconde in classifica cambia poco. Il campionato resta difficile".