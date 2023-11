La Gevi Napoli Basket batte la Vanoli Cremona: azzurri primi con tre squadre Prova di forza con il 31-21 dell'ultimo quarto e pass Final Eight di Coppa Italia sempre più vicino

La Gevi Napoli vince anche contro la Vanoli Cremona con il finale di 80-70 nella nona giornata di Serie A e la squadra azzurra è prima in classifica con tre squadre (Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia) e vede sempre più il pass per le Final Eight di Coppa Italia. "È stata una partita davvero complicata. Faccio i complimenti a coach Cavina per la preparazione e l’organizzazione tattica della sua squadra. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Dovevamo essere intelligenti e preparati per portare la vittoria a casa, e ci siamo riusciti. Questo successo è il premio per il lavoro settimanale svolto che celebriamo davanti ai nostri tifosi, e per i nostri tifosi che è la cosa più importante".

Milicic: "Umili, ma consapevoli"

"Siamo felici di dove siamo perché lavoriamo per questo. Il sold-out di stasera per noi è fondamentale e molto importante perché riconosce quello che stiamo facendo insieme alla famiglia del Napoli Basket. - ha aggiunto il tecnico azzurro - Restiamo umili e consapevoli perché dobbiamo affrontare ancora 21 partite e l’obiettivo principale, l’unico da assicurare, resta quello della salvezza. Solo dopo aver raggiunto questo obiettivo potremo pensare a qualcosa di diverso. Grazie al lavoro di tutto lo staff che ruota attorno alla squadra durante la settimana arriviamo preparati alle partite, poi è ovvio che c’è il talento di qualche giocatore, e lo riconosciamo, che finalizza con una giocata particolare".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

Gevi Napoli - Vanoli Cremona 80-70

Parziali: 12-18, 23-16, 14-15, 31-21

Napoli: Pullen 24, Zubcic 23, Ennis 10, Jaworski 8, G. De Nicolao, Owens 6, Sokolowski 9, Lever, Bamba ne, Mabor, Saccoccia ne, Ebeling ne. All. Milicic

Cremona: Pecchia 17, Vecchiola, Denegri 10, Galli ne, Lacey 10, Piccoli, McCullough 14, Golden 12, Zanotti 5, Eboua. All. Cavina

Arbitri: Bartoli, Borgo, Patti