Volley Napoli, la banda Musella: "Dobbiamo restare concentrate" La squadra partenopea è reduce dalla vittoria contro il Volla.

14 punti in classifica per il Volley Napoli, che nella scorsa giornata è sceso in campo contro il Volley Volla portando a casa un’altra vittoria. Punti importanti, che consentono alla squadra azzurra di restare alle spalle della formazione del GLS Salerno Guiscards, attualmente prima in classifica a quota 15.

Il commento di Maria Musella

Maria Musella, banda di Autouno Volley Napoli, ha commentato l’ultima sfida in trasferta e le prospettive di questa squadra. "Nonostante un avvio di gara un po’ incerto siamo riuscite a portare a casa i 3 punti. Questa vittoria in trasferta era importante dopo lo stop dell’ultima contro Penisola: è servita a darci la consapevolezza che possiamo fare bene anche su campi più ostici, dove non abbiamo il nostro pubblico a supportarci, come avviene in casa".

"Sono soddisfatta della mia prestazione, perché sono sicura di aver contribuito alla vittoria, insieme a tutte le mie compagne. Credo che la forza di una squadra risieda sempre nel valore tecnico del gruppo, e che questa forza vada costruita allenamento dopo allenamento". Continua così Musella, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra.

Quella contro Volla è stata una vittoria importante per la squadra, che ha riconquistato i tre punti in trasferta dopo la sconfitta contro Penisola Volley. "Queste vittorie mi danno la conferma delle potenzialità di questo gruppo che sta crescendo e sta cercando di trovare ad ogni allenamento nuovi punti di forza nel gioco. Ma è importante non abbassare mai la guardia e rimanere sempre concentrati sugli obiettivi".

Musella sulla prossima sfida

Nella prossima giornata la Serie C della società partenopea scenderà in campo al PalaTorricelli di Pianura contro I Koala Mignon Chiara Dalba alle ore 18:00. "La prossima partita in casa sarà l’ennesimo banco di prova, anche se come ho già detto, con il supporto del nostro pubblico avremo sicuramente una marcia in più", conclude così Maria Musella.