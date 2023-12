Gevi Napoli Basket battuta dall'Estra Pistoia: 81-76 Serie A Basket, coach Milicic: "Durante la gara siamo stati anche egoisti"

La Gevi Napoli esce sconfitta dal PalaCarrara. L'Estra Pistoia ha superato la squadra azzurra con il risultato di 81-76 con il parziale di 28-18 nell'ultimo quarto decisivo per la vittoria dei toscani nell'anticipo della decima giornata di Serie A.

Milicic: "Hanno punito i nostri errori"

"Congratulazioni a Pistoia ed al suo coach. Hanno fatto un grande lavoro e messo in campo maggiore energia meritando la vittoria. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Complimenti anche al pubblico di casa per la bella atmosfera che ha creato e al grande gruppo dei nostri tifosi che sono arrivati da Napoli per sostenerci. La partita ci è sfuggita di mano con delle cose poco intelligenti soprattutto nel finale del terzo tempo. Durante la gara siamo stati anche egoisti, cosa che non era successa mai prima, e su questo dovremo lavorarci. Pistoia ha punito i nostri errori segnando canestri importanti da tre punti che gli hanno dato ritmo e fiducia per portare la vittoria a casa. Questo però accade quando non riesci a controllare la partita. Non abbiamo giocato la nostra migliore partita, Pistoia ha battuto Milano ,Venezia e Sassari e sta giocando bene, anche noi siamo solidi, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Decima Giornata

Estra Pistoia - Gevi Napoli 81-76

Parziali: 19-21, 20-19, 14-18, 28-18

Pistoia: Willis 18, Della Rosa 10, Moore 20, Dembelé ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 4, Wheatle 2, Hawkins 11, Ogbeide 14, Cemmi ne, Metsla ne, Stoch ne. All. Brienza.

Napoli: Pullen 12, Zubcic 12, Ennis 10, Jaworski 4, De Nicolao, Owens 19, Sokolowski 7, Lever 12, Bamba ne, Mabor, Ebeling. All. Milcic.

Arbitri: Giovannetti, Bettini, Marziali