Tennis Club Napoli, sorpresa speciale con la visita di capitan Volandri Dopo il successo in Coppa Davis, il tecnico azzurro ha fatto visita al circolo partenopeo.

Gradita sorpresa ieri mattina per i soci del Tennis Club Napoli 1905 che si sono ritrovati un ospite speciale con capitan Filippo Volandri. Reduce dalla vittoriosa trasferta di Malaga e dai super Tennis Awards andati in scena a Milano, il capitano non giocatore della squadra di Coppa Davis è sbarcato a Napoli dove ha posato, come vediamo dalla foto, con il presidente Achille Lauro.

Uno scatto suggestivo che fa sognare. Nei prossimi mesi la Coppa Davis dovrà fare un tour nelle maggior città italiane e la speranza di tanti appassionati è che possa arrivare anche nel capoluogo campano. Per il momento è stato il turno di Volandri, ma senza coppa, la speranza è che la prossima volta oltre al capitano possa esserci anche l’insalatiera.

Napoli ha ospitato il famoso match di Coppa Davis contro la Gran Bretagna nel 2014, quando sul lungomare Fabio Fognini fece l’impresa battendo l’allora numero uno del mondo Andy Murray.

In attesa di riavere un torneo ATP dopo la sfortunata edizione 2022 è giusto fare un po’ di amarcord e ricordare anche lo strettissimo legame di Filippo Volandri con un grande del tennis campano come Umberto Rianna.