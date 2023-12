Juve Stabia, Bellich: "Viviamo il primato senza pressioni" Il difensore delle vespe è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Marco Bellich è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Siamo lì davanti, ci godiamo il momento, sappiamo che il campionato è lungo e difficile. - ha spiegato il difensore della Juve Stabia - Pensiamo davvero partita per partita. Non pensiamo al primo posto, ma pensiamo a dare il massimo, pensiamo a sabato (domani, ndr) e poi a quello dopo e solo alla fine si vedrà".

Cinque gol per otto punti

"Lavoriamo molto sugli schemi, sulle palle inattive durante la settimana. - ha aggiunto Bellich - Chi calcia è molto bravo e per i tempi di inserimento ci facciamo trovare pronti, niente di più. La società ha cambiato l'obiettivo? Sia nello spogliatoio tra di noi, ma vale anche per la società, diciamo che l'obiettivo non può cambiare. L'abbiamo detto in estate e pensiamo partita per partita, di arrivare il prima possibile alla conferma nella categoria per poi goderci quello che verrà in più perché sarà tutto di guadagnato".

Reti decisive nelle sfide con l'Avellino e il Benevento

"Sono belle emozioni. Qui c'è molta passione. Sono belle partite, aver deciso due derby mi rende orgoglioso e sono contento di aver regalato gioia ai nostri tifosi".