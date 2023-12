Scherma, CDM sciabola: ad Orleans Cavaliere accede al tabellone principale Il napoletano è stato bravo a raggiungere i corregionali Gallo e Curatoli tra i migliori 64.

Dario Cavaliere raggiunge Luca Curatoli e Michele Gallo nel tabellone principale. E’ questo il verdetto della prima giornata di gare nel Grand Prix di sciabola maschile ad Orlans in Francia valido come tappa di Coppa del Mondo.

Il napoletano, costretto a fare le qualificazioni per via del ranking, si è districato bene dimostrando di essere in buone condizioni. Dopo aver superato il girone con quattro successi e due ko, l’azzurro ha superato il transalpino Schickele per 15-8 guadagnandosi la possibilità di disputare l’assalto decisivo per entrare nel tabellone dei migliori 64. Cavaliere ha battuto per 15-5 Schlaffer cogliendo una preziosa occasione. Sabato salirà ancora in pedana e nel primo turno avrà l’ostico giapponese Yoshida. Invece, Curatoli affronterà l’altro nipponico Streets mentre Gallo se la vedrà col teutonico Kindler.

GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE FASI PRELIMINARI – Orleans (Francia), 7 dicembre 2023

Tabellone da 64 (sabato 9 dicembre)

Berrè (ITA) – Apithy (Fra)

Repetti (ITA) – Rea (ITA)

Torre (ITA) – Stoychev (Bul)

Curatoli (ITA) – Streets (Jpn)

Samele (ITA) – Smith (Usa)

Cavaliere (ITA) – Yoshida (Jpn)

Gallo (ITA) – Kindler (Ger)

Tabellone preliminare da 64

Berrè (ITA) b. Bonsanto (ITA) (ITA) 15-2

Repetti (ITA) b. Leung (Hkg) 15-11

Cavaliere (ITA) b. Schlaffer (Ger) 15-5

Tabellone preliminare da 128

Bonsanto (ITA) b. Heathcock (Usa) 15-11

Berré (ITA) b. Hiwatashi (Jpn) 15-10

Archvadze (Geo) b. Mignuzzi (ITA) 15-10

Aymuratov (Aze) b. Nuccio (ITA) 15-10

Chow (Hkg) b. Mastrullo (ITA) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Schickele (Fra) 15-8

Fase a gironi

Pietro Torre: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Mattia Rea: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Giovanni Repetti: cinque vittorie, una sconfitta

Riccardo Nuccio: quattro vittorie, due sconfitte

Dario Cavaliere: quattro vittorie, due sconfitte

Marco Mastrullo: tre vittorie, tre sconfitte

Giacomo Mignuzzi: tre vittorie, tre sconfitte

Enrico Berrè: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (210):Gli italiani: 96. Francesco Bonsanto, 102. Riccardo Nuccio, 118. Marco Mastrullo, 126 Giacomo Mignuzzi