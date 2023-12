Scherma, CDM spada: a Vancouver argento per Cuomo nella prova a squadre Il quartetto azzurro ha chiuso alle spalle del Giappone e ha blindato la qualificazione Olimpica.

La lunga trasferta di Vancouver in Canada è terminata in maniera positiva per la squadra azzurra di spada e per il napoletano Valerio Cuomo. Per il figlio del grande Sandro, dopo la delusione nella prova individuale, dove è stato eliminato al primo turno dal giapponese Matsumoto per 15-9, ha ritrovato il sorriso nella gara a squadre.

Il campano è subentrato all’infortunato Cimini e col quartetto completato da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, è salito sul secondo gradino del podio con la squadra che ha ipotecato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Per Cuomo e compagni sconfitta in finale contro il Giappone col punteggio di 32-27. In precedenza gli azzurri avevano eliminato la Polonia (35-30), la Repubblica Ceca (37-35) e il Venezuela 44-36).

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Vancouver (Canada), 10 dicembre 2023



Finale

Giappone b. ITALIA 32-27

Semifinali

ITALIA b. Venezuela 44-36

Giappone b. Svizzera 43-30

Quarti di finale

ITALIA b. Repubblica Ceca 37-35

Ottavi di finale

ITALIA b. Polonia 35-30

Tabellone da 32

ITALIA b. Australia 45-27

Classifica (31): 1. Giappone, 2. ITALIA (Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara), 3. Venezuela, 4. Svizzera

Foto: Federscherma