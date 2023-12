Italrugby, Fusco al primo raduno col nuovo tecnico Quesada A Verona il coach argentino ha presentato il suo progetto di lavoro.

E’ andato in scena a Verona il primo raduno della Nazionale Italia di rugby maschile. E’ stato l’inizio di un nuovo corso, quello firmato dal tecnico argentino Gonzalo Quesada.

Tra i presenti il napoletano Alessandro Fusco che attualmente milita nella franchigia delle Zebre. Assente, invece, l’altro campano Ange Capuozzo che come gli altri atleti che giocano all’estero è stata esentato da un appuntamento dedicato soprattutto alla didattica. Quesada e il suo staff hanno presentato il lavoro che verrà svolto nei prossimi mesi e in particolare nel periodo di preparazione al Sei Nazioni 2024, appuntamento fondamentale per la squadra azzurra.

“E’ stata una giornata molto importante” ha spiegato il tecnico. “Abbiamo condiviso le linee guida del progetto insieme ai giocatori convocati provenienti dalle franchigie. C’è tanto entusiasmo, voglia di imparare e mettersi in gioco da parte di tutti. Cercheremo di sfruttare al meglio tutte le occasioni a nostra disposizione per preparare al meglio il prossimo Sei Nazioni”.

Calendario Sei Nazioni 2024

I giornata

02.02.24 – ore 21

Francia v Irlanda

03.02.24 – ore 15.15

Italia v Inghilterra

Ore 17.45

Galles v Scozia

II giornata

10.02.24 – ore 15.15

Scozia v Francia

Ore 17.45

Inghilterra v Galles

11.02.24

Irlanda v Italia

III giornata

24.02.24 – ore 15.15

Irlanda v Galles

Ore 17.45

Scozia v Inghilterra

25.02.24

Francia v Italia

IV giornata

9.03.24 – ore 15.15

Italia v Scozia

17.15

Inghilterra v Irlanda

10.03.24 – ore 16

Galles v Francia

V giornata

16 marzo – ore 15.15

Galles v Italia

Ore 17.45

Irlanda v Scozia

Ore 21

Francia v Inghilterra