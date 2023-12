Pallanuoto, A1: il Posillipo supera il Camogli e guarda ai play off La squadra di Brancaccio si è imposta 12-11.

E’ un Posillipo che guarda con fiducia alla zona play off quello che è uscito vittorioso dalla sfida interna contro il Camogli. La squadra di Brancaccio si è imposta 12-11 alla Scandone soffrendo ma cogliendo alla fine un risultato fondamentale giunto anche grazie alle sei reti di uno straordinario Cuccovillo.

“Il Camogli è venuto a giocarsi la sua partita -ha spiegato coach Brancaccio a fine gara-, ne eravamo consapevoli. Ovviamente era una sfida in cui avevamo più pressione e si è visto. Siamo risaliti dall’inferno, andandoci a prendere una vittoria importante. Andiamo a Bologna per giocarci il tutto per tutto per entrare nelle prime sette, l’obiettivo massimo della nostra stagione. Sul campo, al netto delle sentenze, abbiamo raggiunto il traguardo. I ragazzi avevano giocato una grande partita a Bologna che non può essere cancellata da un errore arbitrale. Ce la metteremo tutta per ottenere un grande risultato. La squadra ha dimostrato di avere gli attributi, abbiamo rimontato la partita nel finale, non è stata una cosa semplice. Era una partita estremamente difficile. Ora pensiamo a Bologna”

Posillipo: Longo, Somma, Angelone , Rocchino , Mattiello 2 ,Aiello , Tubic, Cuccovillo 6, Briganti 2, Radojevic 1 , Picca, Saccoia 1, Spinelli, Serino. All.Brancaccio

Camogli : Rossi, Plumptton 2, Gandini 4, Mangiante 2, Boggiano 2, Putt, Tabbiani 1, Vujosevic, Barabino, Kovacevic, Skiljic, Ruggieri, Scardino. All.Temellini

Arbitri: Severo-Ercoli

Superiorità :Pos 5/10, Camogli 4/8

Rigori: Posi 1/2, Camogli /

Usciti per Falli: Picca, Putt, Vujosevic,

Note: Espulso Plumptton per proteste

Spettatori 100

Foto: CN Posillipo