Pallanuoto, il Setterosa di Silipo battuto dagli Stati Uniti Le azzurre continuano a fare progressi in vista di Europei e Mondiali.

La corazzata Stati Uniti non fa più paura come qualche mese fa. Il Setterosa si sta avvicinando e magari alle Olimpiadi di Parigi potrebbe anche ripetere l'impresa della scorsa estate nei quarti di finali del Mondiale. Al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, le due squadre si sono confrontate senza esclusioni di colpi. Le americane hanno vinto 10-8 ma la squadra di Carlo Silipo ha fatto vedere buone cose.

"E' il momento di alzare ulteriormente il nostro livello dopo il bronzo ai Mondiali di Fukuoka e quello del 2022 agli Europei di Spalato” ha spiegato il tecnico napoletano. “Ripartiamo dalla consapevolezza di essere un'ottima squadra che può crescere ancora tantissimo. Le ragazze sono state molto brave a recuperare lo svantaggio e mantenere il punteggio in equilibrio fino alla fine. Queste partite sono importanti per vedere a che punto è la condizione fisica, per migliorare tatticamente e per correggere eventuali errori". Nel mirino azzurro ci sono gli Europei in Olanda dal 5 al 13 gennaio, poi dal 3 al 18 febbraio il grande appuntamento con i Mondiali di Doha.

Le azzurre convocate in collegiale: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadell), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiame Oro/Rapallo Pallanuoto), Serena Caso (Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Olimpia Sesena, Giuditta Galardi, Domotilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viavaca, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte), Marta Giuffrida (Brizz Nuoto).

Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, i fisioterapisti Nicoletta Giuffrida e Federica Ancidei, il medico Pietro Jansiti ed i medici per i test Giovanni De Francesco e Beatrice Berti.

Foto di A. Staccioli / DBM per Federnuoto.it