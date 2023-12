Volley Napoli, ultima sfida prima di Natale contro Todis Masella: "Affrontiamo una sfida complicata, hanno tanta grinta e il supporto del pubblico".

Ultima sfida prima di Natale per le azzurre della Serie C di Autouno Volley Napoli. Il prossimo appuntamento è in trasferta contro la formazione di Todis Pastena Volley alle ore 17:30 alla Palestra ITC Amendola di Salerno.

La classifica del Girone B vede le ragazze di GLS Salerno Guiscards in vetta a 21 punti, seguite dal club partenopeo ad un solo punto di distanza. Il Todis Pastena Volley, invece, è in quinta posizione a quota 12.

Masella verso la gara contro Todis. Una trasferta lunga ed una partita che, come le altre, diviene fondamentale per preservare il minimo distacco dalla squadra in vetta. "In questo campionato non c’è nessuna partita da risultato scontato. – Afferma l’allenatrice azzurra Veronica Masella – Il nostro girone è molto equilibrato: ci sono squadre bene attrezzate. Contro Todis sarà una sfida complicata, perché sono una squadra con tanta grinta e che si fa sentire grazie al supporto del pubblico".

"Noi andremo lì carichi e concentrati con per portare a casa i 3 punti per continuare a perseguire il primo obiettivo dell’anno. Siamo ad un solo punto dalla prima e ci sono ancora due partite da giocare per il girone d’andata: ne parliamo tra 15 giorni", conclude così l’allenatrice.

Le partite della nona giornata

Per il Girone B della Serie C campana questi sono gli appuntamenti del weekend:

· Volley Project Pontecagnano – Partenope Volley

· Penisola Volley – ABN V. Academy Agropoli-Paestum

· DP Noleggi AcademuSchoolVolley – I Koala Mignon-Chiara Dalba

· BCC Capaccio Paestum Serino – ASD Volley Volla