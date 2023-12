Juve Stabia - Virtus Francavilla 3-0: vespe a +6 in attesa degli altri match Serie C (girone C): Piscopo, Candellone e Folino a segno per la squadra di Pagliuca

La Juve Stabia batte la Virtus Francavilla con il risultato di 3-0 nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie C e vola a +6 sulla seconda in classifica, il Picerno, in attesa degli altri match del weekend. A segno Piscopo al 29', Candellone al minuto 81 e Folino nel recupero: vespe imbattute in casa e che non hanno ancora subito gol al "Menti".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Juve Stabia - Virtus Francavilla 3-0

Marcatori: 29′ Piscopo, 81’Candellone, 91' Folino

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (87′ Folino), Buglio (92' Guarracino), Bentivegna (68′ Erradi), Piscopo (92' Rovaglia), Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone, Leone (92' Gerbo). All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, D’Amore, Aprea, Picardi, Ruggiero, Vimercati, Piovanello

Virtus Francavilla: Forte, De Marino, Biondi, Di Marco (67′ Izzillo), Artistico, Polidori, Carella, Lo Duca (20 Vantaggiato), Nicoli (87′ Zuppel), Macca (67′ Latagliata), Fornito. All. Occhiuzzi. A disp. Carretta, Ruggiero, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete.

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: De Marino (VF)