Basket: derby campano in Serie A, l'attesa di Scafati-Napoli Alle 18.15 la palla a due alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

Alle 18.15 sarà palla a due alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per il derby campano tra la Givova Scafati e la Gevi Napoli. Ultime ore di attesa per il match tra i gialloblu e gli azzurri. "È un derby e non vediamo l’ora di scendere in campo. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - È per questo motivo, per poter giocare partite di questo genere, che ci alleniamo così tanto e duramente. Il bello della pallacanestro è vedere palazzetti così pieni con energia al massimo. Siamo consapevoli che Scafati da poco ha cambiato allenatore ed ha aggiunto giocatori al roster. Questo darà a loro un’energia sicuramente diversa. Anche noi siamo pronti, ci siamo preparati alla partita con grande calma, ma consapevoli di quello che dobbiamo fare. Sappiamo bene come è andato il derby lo scorso anno a Scafati e siamo vogliosi di invertire la rotta per rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Gialloblu senza De Laurentiis. Dubbio Strelnieks, dentro Gamble

Dall'altra parte la Givova non potrà contare sul lungodegente, Quirino De Laurentiis. C'è il dubbio dal nome Janis Strelnieks, ma appare Julian Gamble appare pronto all'ingresso nelle rotazioni di coach Matteo Boniciolli: "La squadra è in grado di reagire a questo delicato momento e sta lavorando sodo nel corso di questa settimana con il nuovo allenatore, con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria che manca da troppo tempo. - ha affermato il centro della Givova, Jack Nunge - Coach Boniciolli ha portato una nuova energia al programma e una grande prospettiva per continuare a migliorarci e vogliamo farlo sin dalla gara di domenica contro Napoli. Ci attende una grande sfida, contro una delle migliori squadre d'Italia, molto equilibrata e profonda. Possiamo farla nostra con il contributo di tutti: abbiamo infatti bisogno di una partita completa, di grande intensità per 40 minuti in difesa e di un attacco intelligente per limitare i canestri in transizione. Fondamentale sarà l’apporto dei nostri tifosi, che sin dall’esordio in campionato ci sono vicini e ci sostengono. Quello di domenica sarà il mio primo derby, partita che non vedo l’ora di giocare, sicuro che i nostri tifosi dagli spalti ci porteranno su un altro livello: non vedo l'ora di vivere questa atmosfera".