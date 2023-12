Volley Napoli, raggiunto l’obiettivo qualificazione in Coppa Campania La vittoria esterna contro la Todis Pastena ha permesso alle partenopee di centrare l'obiettivo.

La prima squadra di Autouno Volley Napoli ha chiuso il 2023 con un altro 0-3 in trasferta contro Todis Pastena Volley. Una vittoria che porta con sé due importanti risultati da mettere sotto l’albero di Natale. Le azzurre allenate da Veronica Masella, infatti, sono prime in classifica (con una gara in più rispetto a GLS Salerno Guiscards) e matematicamente qualificate alla Coppa Campania.

Qualificazione in Coppa Campania

Primo obiettivo raggiunto per la società partenopea, che con la sconfitta di ABN V. Academy Agropoli Paestum, ha conquistato il matematico accesso alla Coppa Campania. Resta da definire se le azzurre di Autouno Volley Napoli passeranno come prime o come seconde, il che dipenderà dal risultato di GLS Salerno Guiscards nell’ultima giornata del girone di andata.

Il 13 gennaio, infatti, dopo la sosta natalizia, la squadra di Salerno scenderà in campo in casa proprio contro la terza in classifica ABN V. Academy Agropoli Paestum. In base al risultato si definirà il passaggio da prima o da seconda del Volley Napoli. La squadra di Masella, invece, nella medesima giornata osserverà il suo turno di riposo.

Primo posto in classifica

Il Girone B di Serie C campana si è dimostrato più competitivo che mai, con una lotta aperta tra primo e secondo posto e una classifica stretta anche tra terzo e quarto. Tra Salerno e Volley Napoli attualmente ci sono due punti di distacco, considerando ovviamente anche una gara in più giocata dalle azzurre.

Nel corso della sosta natalizia, coach Veronica Masella avrà modo di lavorare al meglio sulla squadra per perfezionare i meccanismi di gioco e ripartire al meglio nel girone di ritorno. Autouno Volley Napoli conclude il turno di andata con un bilancio positivo di 23 punti, con otto vittorie ed una sola sconfitta.