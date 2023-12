Basket: Napoli piange la scomparsa di Amedeo Salerno Il presidente del Napoli Basket, Grassi: "Grazie davvero di tutto grande Presidente"

Lutto nel mondo del basket e dello sport partenopeo. Si è spento, all'età di 95 anni, Amedeo Salerno, storico presidente del Coni Napoli e della Partenope Napoli, società che vinse la Coppa Italia nel 1968 e la Coppa delle Coppe nel 1970.

Grassi: "Passione per il basket è anche merito suo"

"Salutiamo Amedeo Salerno, storica ed indelebile figura del mondo della Pallacanestro. - ha affermato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi - La sua immensa dedizione e competenza, accompagnata dalla sua naturale ed infinita passione, ha caratterizzato per decenni il cammino e la sua presenza nel mondo dello sport in generale, con particolare riguardo al pianeta basket dove, con la storica Partenope Napoli, ha raccolto favolosi traguardi. Se la nostra città vanta uno zoccolo duro di appassionati di pallacanestro, il merito è anche di Amedeo Salerno che storicamente ha sempre rappresentato con grande dedizione Napoli, anche ai vertici delle istituzioni sportive come la FIP ed il CONI. Grazie davvero di tutto grande Presidente".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket