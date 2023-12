Gevi Napoli Basket ko a Trento: la Dolomiti Energia vince 101-94 Serie A: quarta sconfitta consecutiva per la squadra azzurra

Quarta sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli. La Dolomiti Energia Trentino ha battuto gli azzurri di coach Igor Milicic con il finale di 101-94. Alla Gevi non bastano 31 punti nell'ultimo quarto per la rimonta. Napoli paga l'assenza di Jaworski ed Ebeling e inserirà Brown nel prossimo futuro.

Milicic: "Dobbiamo cambiare la mentalità"

"Un’altra volta, una storia simile alle ultime partite. - ha spiegato Milicic nel post-gara - Siamo passati da essere la migliore difesa del campionato ad essere, in questo momento, la peggiore. Non possiamo concedere 55 punti nel primo tempo senza commettere falli e senza essere aggressivi. Dobbiamo tornare a quando eravamo una squadra che voleva dimostrare di essere più brava delle altre. Non dobbiamo mettere in mostra le nostre qualità individuali, le qualità individuali ci hanno portato a quattro sconfitte consecutive. Insieme a me, al nostro lavoro, dobbiamo trovare il modo di cambiare la mentalità di questa squadra, faremo di tutto per riuscirci, anche perché abbiamo dimostrato, quando abbiamo messo cuore ed energia in campo di poter rimontare anche in questa partita. Abbiamo avuto l’opportunità di accorciare, non ci siamo riusciti, ma il problema è la mentalità, l’approccio nel primo tempo senza aggressività e falli, ma cambieremo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Dolomiti Energia Trentino - Generazione Vincente Napoli 101-94

Parziali: 20-18, 35-21, 25-24, 21-31

Trento: Ellis 10, Stephens 3, Hubb 21, Alviti 16, Niang ne, Forray 7, Cooke 4, Diarra ne, Udom 3, Biligha 11, Grazulis 26, Baldwin ne. All. Galbiati.

Napoli: Pullen 16, Zubcic 12, Ennis 35, De Nicolao 7, Sinagra ne, Owens 14, Sokolowski 6, Lever 4, Bamba ne, Mabor, Saccoccia, Grassi ne. All. Milicic.

Arbitri: Mazzoni, Borgo, Valleriani.