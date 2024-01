Gevi Napoli Basket: tutte le ipotesi di parità per il pass Final Eight Azzurri vicini con il quinto posto effettivo della classifica dopo 14 turni di campionato

Il 2024 del basket italiano si aprirà con l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A che decreterà il tabellone della Coppa Italia, in programma con la formula ormai classica delle Final Eight dal 14 al 18 febbraio al PalaOlimpico di Torino. La Gevi Napoli vola con il quinto posto effettivo in classifica verso il giro di boa e sarà esame da big domenica con palla a due alle 20 contro l'Umana Reyer Venezia. Al Taliercio gli azzurri affronteranno gli orogranata per l'ultimo match in calendario e potrebbe risultare già qualificata alla Coppa Italia in virtù degli altri risultati, ma la gara contro l'Umana vale in ottica campionato per testare i nuovi equilibri del gruppo azzurro dopo l'ingresso di Markel Brown, subito protagonista nella gara vinta dalla Gevi sulla Bertram Tortona tra le mura amiche con il Fruit Village Arena - PalaBarbuto tutto esaurito.

Possibili due squadre campane in Coppa Italia

E di sold-out se ne prospettano altri con la Gevi pronta ad avviare una campagna abbonamenti relativa al girone di ritorno. Dal quinto al decimo posto: 6 squadre in lotta per gli ultimi 3 pass Final Eight. Tra queste c'è anche la Givova Scafati, reduce da tre vittorie consecutive e al lavoro per la trasferta sul parquet della Bertram Tortona. I gialloblu apriranno il programma domenicale della quindicesima giornata dopo l'anticipo del sabato tra la Nutribullet Treviso e la Openjobmetis Varese.

Clicca qui per tutte le ipotesi di parità verso il giro di boa