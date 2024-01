Juve Stabia - Monterosi Tuscia 2-2: vespe riprese nel recupero, il tabellino Mbende e Vano: due gol nei secondi finali. Capolista con prime reti subite in casa

Il 2024 della Juve Stabia si apre con un pari al "Menti" e con i rimpianti per le vespe, riprese dal doppio vantaggio nei minuti di recupero della ripresa. Finale di 2-2 con il Monterosi Tuscia. Gialloblé avanti con 24' con Candellone su rigore e Piscopo al 75'. Al 93' Mbende, al 94' Vano: due gol in pochi secondi e i laziali firmano il pari, strappano un punto e fermano la capolista, che resta imbattuta in casa, ma che mai aveva subito gol in casa. Ora la Juve Stabia ha 5 punti di vantaggio sulla Casertana, seconda, e 6 sul Picerno e sull'Avellino, terze in classifica. La squadra di Pagliuca sarà ospite dei lupi sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Juve Stabia - Monterosi Tuscia 2-2

Marcatori: 24′ rig. Candellone (JS), 73′ Piscopo (JS), 90’+3 Mbende, 90’+4 Vano

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Buglio (87′ Gerbo), Piscopo (74′ Adorante), Baldi, Meli (57′ Mosti), Mignanelli, Bachini, Candellone (86′ Folino), Erradi, Leone. All. Pagliuca. A disp. Esposito, D’Amore, La Rosa, Maselli, Adorante, Bentivegna, Guarracino, Folino, Gerbo, Andreoni, Rovaglia, Picardi, Marranzino, Mosti, Piovanello

Monterosi Tuscia: Rigon, Di Renzo, Verde, Di Francesco (76′ Ekuban), Parlati (90’+2 Mbende), Piroli, Bittante, Sini, Tolomello (86′ Ferreri), Vano, Silipo. All. Romondini. A disp. Mastrantonio, Santilli, Borri, Ekuban, Cinaglia, Giordani, Conti, Mbende, Cordova, Ferreri, Spinosa, Glenowski.