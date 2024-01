Gevi Napoli Basket: ecco l'avversaria nei quarti di finale della Coppa Italia Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio con un giorno di riposo tra i quarti e le semifinali

La Gevi Napoli affronterà la Germani Brescia nel quarto di finale della Coppa Italia 2024. È terminato il girone d'andata e gli azzurri di coach Igor MIlicic hanno chiuso la prima parte della stagione con la vittoria sull'Umana Reyer Venezia. Per i risultati degli scontri diretti Napoli chiude al giro di boa con il settimo posto effettivo e affronterà i lombardi, primi in virtù dello scontro diretto vinto contro l'altra capolista, Venezia, battuta dalla Gevi in serata al Taliercio. La Final Eight di Coppa Italia sarà ospitata dal PalaOlimpico di Torino. I quarti di finale sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, le semifinali sabato 17 mentre la finalissima è prevista per domenica 18 febbraio. La vincente di Brescia-Napoli affronterà la vincente di Virtus Segafredo Bologna - UnaHotels Reggio Emilia.

Il tabellone

Coppa Italia 2024

Final Eight

Quarti di Finale

Umana Reyer Venezia (1) - Estra Pistoia (8)

EA7 Emporio Armani Milano (4) - Dolomiti Energia Trentino (5)

Germani Brescia (2) - Generazione Vincente Napoli Basket (7)

Virtus Segafredo Bologna (3) - UnaHotels Reggio Emilia (6)