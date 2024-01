Juve Stabia: Bellich calciatore del mese di dicembre in Serie C Riconoscimento per il difensore delle vespe, leader nel gruppo allenato da Pagliuca

Marco Bellich vince il premio AIC di calciatore del mese di dicembre in Serie C battendo Francesco De Rose del Cesena e Nicolò Radaelli del Mantova. Il difensore della Juve Stabia ha garantito ben 10 punti alle vespe.

Il comunicato dell'Assocalciatori

"Marco Bellich della Juve Stabia si aggiudica il premio di calciatore del mese AIC di dicembre battendo i colleghi Francesco De Rose (Cesena) e Nicolò Radaelli (Mantova). Nell’ultimo mese del 2023 la Juve Stabia ha messo al sicuro ben 10 punti in 4 partite: 1-0 contro il Benevento (rete decisiva proprio di Bellich), il pareggio a Crotone (1-1), la netta vittoria sulla Virtus Francavilla in casa (3-0) e il successo per 2-0 in trasferta contro il Picerno. Il difensore piemontese, cresciuto nel settore giovanile del Novara, sta raggiungendo partita dopo partita una maturità calcistica notevole. Difensore “pulito”, pochissime ammonizioni ricevute, grande senso della posizione ed efficace lettura di gioco. Bellich, sempre in campo dalla prima di campionato, è ormai il leader del reparto difensivo della Juve Stabia, la squadra che nei tre gironi di Lega Pro ha subito in assoluto il minor numero di reti in campionato (8) e che guida in solitaria il girone C con 43 punti".

Foto: pagina ufficiale Instagram Assocalciatori