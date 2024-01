Nuova sede per la Gevi Napoli, Manfredi: "Alla città occorre un palaeventi" Inaugurazione in viale Gramsci a Mergellina con il sindaco e il presidente FIP Petrucci

È stata inaugurata la nuova sede della Generazione Vincente Napoli Basket in viale Gramsci a Mergellina. Presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. "Il basket a Napoli ha una storia importante, è legata all'immagine della nostra città. - ha spiegato il primo cittadino - Oggi abbiamo una società con un management di alto livello, che sta facendo molto bene. L'amministrazione sta sostenendo fortemente questa gestione. Napoli ha bisogno di una squadra che sia ai vertici che sia vincente. Questo sogno si sta realizzando. È un percorso che è appena cominciato e che andrà avanti insieme. Ci sarà sempre l'amministrazione comunale al fianco della società. Napoli ha grandissima tradizione in tanti sport che a volte viene oscurata dalla grande passione per il Napoli Calcio, ma siamo ben consapevoli che tutto il movimento va sostenuto. Napoli sarà capitale europea dello sport nel 2026 e la città vive con lo sport. Stiamo studiando varie soluzioni perché un grande palaeventi a Napoli, destinato a sport e altro, occorre alla città. Stiamo studiando varie opzioni e sceglieremo la migliore".

Petrucci: "Mi auguro che si possa accelerare per l'impiantistica"

"Ci tenevo a essere qui perché lo devo a questi bravi dirigenti, alla famiglia Grassi, ai soci. - ha affermato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci - A Napoli il basket è sempre stato il secondo sport dopo il calcio. Da presidente del CONI venivo spesso a Napoli per pallanuoto, scherma e tanto altro. Il calcio è importante, è il primo sport. Sarò allo stadio per il derby (Napoli-Salernitana e Petrucci è componente del cda granata, ndr) però la realtà è che il basket è molto importante. Oggi, volendo, è piccolo il PalaBarbuto per la Gevi. Mi auguro, anche con la presenza del sindaco qui, che si possa accelerare per l'impiantistica".