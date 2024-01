Terza vittoria di fila per la Gevi Napoli Basket: battuta Pesaro (93-75) Coach Milicic: "Abbiamo avuto la sensazione di dominare la gara dal punto di vista difensivo"

La Gevi Napoli ha conquistato la terza vittoria di fila battendo la Carpegna Prosciutto Pesaro con il risultato di 93-75 nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra azzurra vola nel secondo quarto e controlla il match con Brown e Pullen dominanti in compagnia di Ennis e Zubcic. Ora Napoli è nel gruppo delle terze in classifica con l'Olimpia Milano e la Virtus Segafredo Bologna, impegnata domani con l'Happy Casa Brindisi.

Milicic: "La sensazione di dominare dal punto di vista difensivo"

"Volevamo dominare la partita, giocando con aggressività e concedendo il meno possibile. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Adesso dobbiamo riposarci e pensare unicamente alla partita di Brindisi. È sempre difficile giocare una gara contro una squadra che cambia l’allenatore. Pesaro aveva un’energia diversa, all’inizio della partita tutti volevano dimostrare qualcosa al nuovo coach. L’abbiamo preparata per dominarla difensivamente, mettendo fisicità sulle loro guardie, sui loro esterni, e così è stato. Abbiamo avuto la sensazione di dominare la gara dal punto di vista difensivo per tutta la partita. Da lì sono nati i nostri attacchi, i nostri 93 punti, siamo molto soddisfatti nonostante nel primo tempo non abbiamo condiviso la palla come sappiamo fare".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sedicesima Giornata

Gevi Napoli - Carpegna Prosciutto Pesaro 93-75

Parziali: 22-22, 25-11, 22-16, 24-26

Napoli: Pullen 15, Zubcic 11, Ennis 13, G. De Nicolao 7, Owens 9, M. Brown 17, Sokolowski 5, Lever 13, Bamba, Mabor 1, Saccoccia 2, Ebeling. All. Milicic.

Pesaro: Bluiett 14, Visconti 6, Ford 15, Maretto 5, Tambone 2, A. Cinciarini 9, Stazzonelli, Mazzola 9, Totè 15, Mockevicius. All. Sacchetti.

Arbitro: Lo Guzzo, Grigioni, Catani