Giugliano, Bertotto: "Curioso di vedere le nostre qualità contro la Juve Stabia" Il tecnico dei tigrotti è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel

Valerio Bertotto è stato ospite in studio nell'ultima puntata di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). Il tecnico del Giugliano si è espresso così sul percorso della sua squadra: "Altalenante per i risultati, non per le prestazioni a eccezione del match con il Sorrento in cui c'è stata una brutta prova da parte nostra. - ha spiegato Bertotto - Nelle altre due sconfitte il risultato non ci ha dato ragione, ma l'espressione del gioco e della continuità è stata determinante. Fa parte del percorso di crescita della squadra, giovane, che ha avuto cambiamenti importanti, che si è mentalizzata sulla mia idea di calcio, differente da quella precedente. I ragazzi sono stati molto bravi. Dobbiamo ulteriormente crescere e la prova con il Foggia ha chiuso una settimana vissuta intensamente nella mentalità. Il risultato ha dato un significato ancora più importante alla prestazione".

Il tecnico dei tigrotti: "Utile per testare il nostro livello"

Domenica sarà derby contro la Juve Stabia: "È una gara molto bella da giocare proprio perché affronteremo la capolista in trasferta. Avremo tutto il tifo contro e sfideremo la prima in classifica. - ha aggiunto Bertotto - Per testare il nostro livello di capacità e di qualità penso che sia la gara utile. Sono curioso di rivedere contro la Juve Stabia la capacità di esprimere il nostro gioco, positivo contro formazioni importanti: ci proveremo".