Gevi Napoli Basket, Milicic: "A Brindisi sarà sfida complicata" Il coach azzurro: "Affronteremo una squadra che sta giocando molto bene in casa"

Con palla a due alle 16.30 la Gevi Napoli sarà ospite dell'Happy Casa Brindisi al PalaPentassuglia. Gli azzurri puntano al quarto successo consecutivo: “È una sfida molto complicata quella che ci troviamo di fronte, con una squadra che sta giocando molto bene in casa. - ha spiegato nelle ore pre-gara il coach della Gevi, Igor Milicic - Dopo il cambio di allenatore e con l’inserimento di nuovi giocatori hanno certamente un potenziale più forte di quello del girone di andata. Sicuramente dobbiamo portare in campo la stessa mentalità che abbiamo dimostrato a Venezia. Brindisi è molto pericolosa dal punto di vista individuale con diversi giocatori che potrebbero determinare da soli l’esito di una partita. Per ottenere la vittoria sarà decisivo come affronteremo la gara dal punto di vista collettivo, in particolar modo con l’approccio alla parte difensiva della partita".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket