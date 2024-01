Quarta vittoria consecutiva per la Gevi Napoli Basket: passa a Brindisi 77-80 Ennis, Pullen e Sokolowski con 19, 18 e 17 punti guidano gli azzurri al successo

La Gevi Napoli passa al PalaPentassuglia con il risultato di nella gara valida per la diciassettesima giornata della LegaBasket Serie A. Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri di coach Milicic, abili nel finale a conquistare due punti preziosi nel cammino playoff verso il mese di febbraio che vede la squadra partenopea prendere parte alle Final Eight di Coppa Italia con il ruolo di mina vagante. Ennis, Pullen e Sokolowski con 19, 18 e 17 punti guidano Napoli alla vittoria contro il fanalino di coda del torneo. Il terzo periodo risulta spartiacque nell'evoluzione del match per la vittoria della Gevi.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciassettesima Giornata

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli

Parziali: 22-18, 20-21, 12-19, 23-22

Brindisi: Morris 19, Malaventura ne, Laquintana 5, Guadalupi ne, Sneed 11, Laszewski 8, Riismaa ne, Lombardi 3, Bartley 11, Johnson 6, Bayehe 9 , Senglin 5. All. Sakota

Napoli: Pullen 18, Zubcic 10, Ennis 19, G. De Nicolao, Sinagra ne, Owens 2, M. Brown 8, Sokolowski 17, Lever 4, Bamba ne, Mabor, Ebeling. All. Milicic.

Arbitri: Rossi, Bettini, Capotorto