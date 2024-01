Juve Stabia - Giugliano 0-0: capolista al terzo pareggio di fila, il tabellino Vespe ora con il +4 sull'Avellino. Turno che si chiuderà con Benevento-Casertana

Termina a reti bianche il derby tra la Juve Stabia e il Giugliano. Finale di 0-0 al "Menti" di Castellammare e per le vespe, prime in classifica nel girone C di Serie C, è il terzo pareggio consecutivo. Capolista fermata dal Giugliano, reduce dal 4-1 sul Foggia e che strappa il punto contro la Juve Stabia, ora prima con il +4 sull'Avellino, vincente a Foggia, in attesa di Benevento-Casertana, in programma domani sera (ore 20.45), e con il Picerno che dovrà recuperare il match rinviato con il Catania nella giornata di ieri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiduesima Giornata

Juve Stabia - Giugliano 0-0

Juve Stabia: Thiam, Maselli (85′ Meli), Bellich, Romeo (85′ Piovanello), Buglio, Piscopo, Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni (85′ Baldi), Mosti (71′ Adorante). All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, Signorini, La Rosa, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino

Giugliano: Russo, Yabre, Menna, Romano, Salvemini, Gladestony (46′ Vogiatzis), Berardocco ( 86′ De Rosa), Caldore, De Sena (67′ Balde), Cargnelutti (86′ Berman), Ciuferri (67′ Oviszach). All. Bertotto. A disp. Baldi, Ionut, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Grasso, Boccia, Aruta, De Francesco, Di Dio

Ammoniti: Yabre (G), Bellich (JS), Cargnelutti (G), Viogiatzis (G)

Arbitro: Zanotti

Recupero: 1' pt, 5' st