Juve Stabia: Bentivegna in prestito al Novara Sabato (ore 16.15) la capolista sarà ospite del Potenza al "Viviani"

Accursio Bentivegna vivrà la seconda parte della stagione con il Novara. L'attaccante è stato ceduto dalla Juve Stabia ai piemontesi con la formula del prestito. Solo 8 presenze per un totale di 342 minuti fin qui in campionato per Bentivegna, legato al club gialloblu con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Sabato (ore 16.15) la Juve Stabia sarà ospite del Potenza al "Viviani".

Il comunicato ufficiale del club

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo temporaneo, dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, al Novara Football Club. La società ringrazia Accursio per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali".