Turris - ACR Messina 2-2: pari all'esordio per Menichini, il tabellino Serie C (girone C): al "Liguori" nel recupero nuovo vantaggio e risposta ospite

La gestione tecnica di Menichini sulla panchina della Turris si apre con un pareggio. Finale di 2-2 nel match tra i corallini e l'ACR Messina, valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Turris avanti al minuto 8 con Nocerino, il pari dei siciliani arriva al 74' con Rosafio. Nel finale succede di tutto: autorete di Frisenna al 93' e Turris di nuovo in vantaggio, Emmausso realizza il 2-2 al 96'. Subito minuti in campo nel finale per Jallow e Panelli, panchina l'utimo acquisto Dalbon.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Turris - ACR Messina 2-2

Marcatori: 8' Nocerino (T), 74' Rosafio (M), 83' aut. Frisenna (M), 96' Emmausso (M)

Turris (4-3-3): Marcone; Esempio (73' Saccani), Maestrelli, Cocetta (68' Serpe), Contessa; Pugliese, Da. Franco, Scaccabarozzi; Giannone (68' D'Auria), De Felice (73' Jallow), Nocerino (84' Panelli). All. Menichini. A disp. Pagno, Guadagno, Rizzo, Burgio, Matera, Cum, Nicolao, Guida, Pavone, Dalbon

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Do. Franco, Frisenna; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia (60' Luciani). All. Modica. A disp. Piana, Zona, J. Fumagalli, Polito, Lia, Giunta, Civilleri, Cavallo, Ragusa, Signorile

Arbitro: Nicolini

Ammoniti: Pugliese (T), Frisenna (M), Emmausso (M), Do. Franco (M), Contessa (T), Cocetta (T), E. Fumagalli (M), Jallow (T), Ortisi (M)