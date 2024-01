Gevi Napoli Basket ko a Bologna: la Virtus Segafredo vince 101-89 Coach Milicic: "Sono felice per come abbiamo lottato e loro ci hanno rispettato"

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Virtus Segafredo Bologna: i felsinei battono la squadra azzurra con il finale di 101-89 nella gara valida per la diciottesima giornata di LegaBasket Serie A. Il parziale di 33-24 del primo quarto condiziona lo sviluppo del match per gli ospiti. "Congratulazioni alla Virtus per la meritata vittoria, oggi hanno dimostrato di essere ancora meglio di noi. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Sono molto felice della performance della mia squadra, sono felice per come abbiamo lottato, sono molto felice per come la Virtus ci abbia rispettato, anche nel minutaggio con cui ha utilizzato alcuni giocatori, che nelle ultime partite avevano giocato di più ed oggi no. Questo è qualcosa che noi come società, come organizzazione cerchiamo: il rispetto di squadre come la Virtus Bologna, per noi è un grande risultato poter ricevere questo trattamento da loro ed è un grande risultato per il nostro lavoro. Abbiamo fatto cose buone, ci sono sicuramente cose che avremmo potuto fare meglio, ma abbiamo giocato contro una delle migliori squadre di Eurolega, non è mai facile perdere, ma ho parlato con i miei giocatori, non abbiamo problemi fisici e domani possiamo guardarci allo specchio con positività. Abbiamo dato tutto, forse non è stato sufficiente ma ora torniamo a casa, riposiamo e prepariamo la prossima sfida con Brescia”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciottesima Giornata

Virtus Segafredo Bologna - Gevi Napoli 101-89

Parziali: 33-24, 22-24, 24-26, 22-15

V. Bologna: Lundberg 18, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo ne, Lomazs ne, Hackett 8, Mickey 16, Polonara 8, Zizic 6, Dunston 8, Abass 1, Cordinier 19. All. Banchi

Napoli: Ennis 13, Pullen 18, Owens 6, Zubcic 4, De Nicolao 5, Sokolowski 10, Lever 9, Brown 20, Dut Mabor 4, Bamba, Ebeling ne, Grassi ne. All. Milicic