Juve Stabia, il ds Lovisa: "Anche un solo punto può fare la differenza" "Potevamo vincere con il Giugliano, ma è anche importante non perdere in un torneo così equilibrato"

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, è stato ospite in studio di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Fa piacere questo percorso e l'ho detto anche dopo i pareggi. A parte i minuti finali con il Monterosi, la squadra ha sempre espresso delle prestazioni all'altezza. - ha affermato il ds gialloblu - La continuità di risultati e prestazioni fanno e faranno la differenza. La Juve Stabia sta riuscendo ad avere questa continuità, però sappiamo che il cammino è lungo e abbiamo rivali attrezzate. Dobbiamo continuare così".

"Campionato da vivere di gara in gara"

"Più che analizzare la gara singola, secondo me è importante analizzare il campionato. Ogni gara è combattuta. La gara col Giugliano, ad esempio, potevamo vincerla, ma è importante anche non perdere in questo campionato. E il punto, a fine anno, può fare la differenza. Il Sorrento è una squadra organizzata, giovane, che gioca bene. Nelle gare precedenti aveva avuto una media realizzativa diversa. Si vive di gara in gara. È questo il campionato".